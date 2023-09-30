شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: المتفردة سميحة أيوب والوصول للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا أعتقد أن هناك فنانة مصرية أو عربية حققت ما أنجزته سميحة أيوب في المسرح، فهذه السيدة كان لها الكثير من التفرد والسبق في مسيرتها الفنية ، فهي أول سيدة بالوطن العربي تتولي إدارة فرقة تابعة للدولة وذلك عندما تولت إدارة فرقة المسرح الحديث عام 1973، كما تولت بعد ذلك إدارة فرقة " المسرح القومي " مرتين ، فكانت اول سيدة تتولى هذا المنصب أيضا وذلك خلال الفترة من عام " 1975 – 1982 ) ، ( 1984-1988 ).

سميحة أيوب كان لديها حلم الوصول للعالمية في المسرح وبالمسرح، ولذلك تجدها قدمت 5 مسرحيات مع مخرجين من جنسيات مختلفة ما بين روسى وإنجليزى وفرنسى، وفي حوار لي معها باليوم السابع قالت عن تلك التجربة : قدمت مسرحية «فيدرا» فى باريس لمدة 15 يوما فى أكبر مسارح باريس وقدموا لى ندوات وبعض النقاد كتبوا عنى، وكان فريق العمل من المسرحيين الفرنسيين وكتبوا عنى وقتها أننى التهمت المسرح بأدائي، وكتبوا عنى الكثير والكثير في الصحف الفرنسية، وحضر المسرحية الكاتب السياسي الكبير محمد عودة، وكان معه الأخضر الإبراهيمى السياسى العربى الجزائرى المعروف وأكد لى أنه كان فخورا، وقدمت أيضا مسرحية «أونكل فانيا» مع مخرج سوفيتى، وقدمت مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» بمخرج ألمانى وقدمت «أنطونيو وكليوباترا» مع المخرج الكبير فيرنر بوس وهو مخرج إنجليزى معروف وكل هذه التجارب كانت تجارب ممتعة.

سميحة أيوب تمتلك عدة مقومات كمديرة ناجحة ومتميزة فهي شخصية قيادية بطبعها تجيد الحسم كما تجيد القدرة علي التشجيع وتوظيف الحوافز ، وهي تتمتع بحب جميع العاملين بالفرقة ، وخلال فترة إدارتها للفرقة استطاعت أن تقدم عروضا متميزة لأجيال مختلفة من المبدعين ، ومن أهم تلك العروض التي حققت نجاحا : عودة الغائب ، طائر البحر ، دماء علي ملابس السهرة ، الأستاذ ، المهاجر ، كما نجحت في انتاج بعض العروض المشتركة مع كل من : فرنسا ومنها مسرحية " فيدرا " لجان راسين ، وإنجلترا مسرحية " أنطونيو وكليوباترا " لوليم شكسبير .

سميحة أيوب مدرسة خاصة فى عالم المسرح، وصاحبة أسلوب فريد فى فن الإلقاء المسرحى، ولذلك كرمها الرؤساء والزعماء بداية من جمال عبد الناصر ومرورا بالسادات ومنحها الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد لقب سيدة المسرح العربى، ونالت وسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان عام 1977 ، وجائزة العلوم والفنون من الرئيس عدلي منصور عام 2013 ، ونالت جائزة النيل عام 2015 ، ولذلك فوضع اسمها في مناهج التعليم فخر للفن المصري جانب مضيء يؤكد قيمة وقامة الفنانين المصريين ومدي تأثيرهم في الجماهير .