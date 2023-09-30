شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم غنوا لـ "الخلخال" و "رنته".. آخرهم هيثم شاكر وبشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الخلخال" هو نوع من أنواع الأساور التي كانت ترتديها المرأة المصرية في قدمها منذ العصور القديمة، فهو مصنوع من الذهب أو الفضة وكان يتم تقديمه للعروسة ضمن الشبكة على طريقة التراث الشعبي، وكان يتميز "الخلخال" بـ "رنة" شهيرة ، وقد غنى له العديد من المطربين، كان آخرهم النجم هيثم شاكر والنجمة بشرى.

فاطمة قدرى

"رنة خلخالي ياماه"، والتي تعتبر أشهر وأول الأغنيات التي تم تقديمها لـ "الخلخال"، وغناها الكثير من المطربات في الوسط الغنائى ولكن أول من غنتها هي الفنانة فاطمة قدرى.

فاطمة عيد

غنت الفنانة الكبيرة فاطمة عيد أغنية تغزلت فيها بالخلخال تحت عنوان "على رنة خلخالى"، وهى من كلمات عبد العزيز سلام وألحان فاروق سلامة، وقدمتها فاطمة عيد في الكثير من حفلاتها الغنائية.

قمر اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز وسعد الصغير

اجتمع الثلاثي قمر اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز وسعد الصغير في أغنية "رنة خلخالى" الشهيرة والتي قدموها بشكل مختلف ضمن أحداث فيلم "حصل خير" وشاركهم في بطولته النجم محمد رمضان.

فايا يونان

تغزلت المطربة السورية فايا يونان في الخلخال بعد أن قدمت أغنية بعنوان "خلخالها"، وحازت الأغنية على إعجاب جمهورها، والأغنية من كلمات وألحان وافي عباس، وتوزيع ريان الهبر.

بشرى

طرحت الفنانة بشرى أغنية بعنوان "رنة الخلخال" وهى ضمن أغنيات البوم "حتة تالتة"، والأغنية من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبرى.

هيثم شاكر

يعتبر الفنان هيثم شاكر آخر من غنى للخلخال، حيث طرح منذ شهر تقريبا أغنية بعنوان "رنة خلخال"، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن، توزيع وميكس وماستر الهامي دهيمة وأحمد حسام.