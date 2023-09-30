نوال الزغبي تخطف الأنظار بصور “فخامة معاليك”.. وتتصدّر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة “فخامة معاليك” الذي طرحته منذ أيام.

وظهرت نوال الزغبي بكامل أنوثتها في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” إذ تألقت بإطلالة في غاية الجمال والأناقة، وعلّقت بكلمات من أغنية “فخامة معاليك”، قائلةً: “سيادة معاليك انا من زمان ابيك”.

وحققت صور نوال الزغبي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي تغزلت بإطلالتها الفاتنة.

يذكر أن نوال عادت بأغنية “فخامة معاليك” إلى لون الغناء الخليجي، حيث تعاونت فيها مع الشاعر خالد ڤرناس، والملحن ياسر نور والموزع هاني ربيع.

أمّا كليب الأغنية فتمّ تصويره في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حدّاد الذي نجح مرّة جديدة في تقديم نوال بصورة مختلفة واطلالة جديدة فيها طاقة إيجابية وفرح وحماس خاصةً أن الأغنية حملت نغمات ايقاعية قريبة من الأُذن.