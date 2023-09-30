بعد أن قدمت ابنها لجمهور الكويت .. مي العيدان تتهم أنغام بالطمع بالجنسية الكويتية وتشن هجوماً شرساً

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قدمت الفنانة المصرية أنغام إبنها على المسرح في حفلتها في الكويت يوم أمس، خرجت الإعلامية الكويتية مي العيدان بتصريح مفاجئ.



فكتبت مي :"طب ياست انغام متشكرين على التريند اللي عملتيه ب ابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي لان الصراحه عمل ترند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك . .طبعا كويتي بالاسم و العصب فقط و التبعيه لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا طبعا بكل جداره اول مره يدخل الكويت معا حضرتك النهاره لحسبه تجاريه وسياسيه بحته الولد عمره ١٧ سنه و١٠ شهور حيستلم قريبا الجنسيه الكويتيه خلال ايام ودي جنسيه كاملة الدسم جنسيه تشر فلوس ومع تعويم الجنسيه تحويل الدينار بقى جامد ثانيا لو كان هامك الأمور الانسانيه كنت جيني ربيتي الولد بالكويت بين اهله و لما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده الدشداشه و الغتره و العقل لان الحفله هي في بلده و بيته مش طالع بدله كانه عنده ملاحقه على الفقره وحكايه اعتبره احنا نعلمه الكويتي على يكبر ياحبيبتي التعليم بالصغري بالنقش بالحجي عايزه بعد بقى ١٨ نعلمه اللي ما اتعلموش بصغروه دي مسالولة الام ياباشا أنا امي مصر و ابويا دكتور كويتي كانت تجبرنا نتكلم كويتي تقول دي لهجة بلدكم وأهلكم لازم تعرفوا ولا جايبينه لا يعرف لا يتكلم كويتي ولا يعرض تاريخ الارض اللي يحمل جنسيتها وحكامها وكفاحهم عشان يحافظهم عليها بالدم و التحديدات ولا بالجاهز اخذ الجنسيته وكويتي واشلون يطلع لي قد ايه مكاسب وحقوق وهو قاعد بمصر بمصر طول ألسنه وبيتكم مصري طبعا ماكنتش فايضه تعلميه كويتي وتاريخ بلده لان كنتي مشغوله بالجوزات احمد عزً و احمد ابراهيم مع انتي باللهجه الخليجيه زي البربنط بس انت شكلك ماخذه الخليجي كاللهجي سبويه مش نظام بحبلكم عمرك ماشفناهم تجيبي الكويت مريحه ولازياره عائليه كله شغل تقبضي وتخلغلي على مصر".

وكانت أنغام قد قالت خلال تقديم ابنها على المسرح:"عبد الرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يعني يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي دا، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم".

أنغام تزوجت من الموزع فهد في 2003 وأعلنا طلاقهما في عام 2007.