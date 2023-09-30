خضة في الوسط الفني .. رحيل مفاجئ لإبن سامي العدل في عز شبابه

ميرنا وليد - بيروت - في خبر شكل مفجأة للناس وللوسط الفني، توفي إبن الممثل والمخرج المصري الراحل سامي العدل أحمد العدل، وهو في عز شبابه صباح اليوم.



وأعلنت رشا سامي العدل، عن وفاة شقيقها، وكتبت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل، برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

ونعى محمد جمال العدل الشهير بماندو العدل ابن عمه أحمد، وكتب :"إنا لله وانا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله ابن عمي وحبيبي احمد سامي العدل، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكان قد توفي سامي العدل بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، عام 2015.

أحمد العدل ممثل مصري عمل كمساعد مخرج. وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الممثلة يسرا، ومن ضمن أعماله مسلسل "حارة اليهود" ومساعد مخرج في "الحساب يجمع".