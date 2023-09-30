شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أحمد سامي العدل من مسجد الفاروق بالمعادى عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد سامي العدل، عن موعد تشييع جنازة شقيقه الفنان والمخرج أحمد سامي العدل الذى وافته المنية صباح اليوم السبت، حيث كتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الجنازة في مسجد الفاروق بعد صلاة العصر في المعادي".



جنازة احمد سامي العدل

وكانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وتابعت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.