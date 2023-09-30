في أول ظهور بعد الانفصال.. طليقة شريف منير توجه رسالة لابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهورها الأول بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان شريف منير وجهت الفنانة لورا عماد، رسالة إلى ابنتها فريدة في عيد ميلادها.

ونشرت لورا على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، مقطع فيديو جمعت فيه بعض الصور والمشاهد الخاصة بابنتها، وعلقت عليه قائلة: “النهاردة عيد ميلادك يا قلب ماما يا أحلى هديه من ربنا.. ربنا يديكي الصحة وكل ما تتمنيه”.

وتأتي رسالة لورا عماد إلى ابنتها فريدة، بعد أربعة أيام من إعلان الطلاق رسمياً بينها وبين شريف منير، والذي أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان لورا أنها علمت بأمر الطلاق من السوشيال ميديا، وأن أبناءهما فوجئوا بالأمر.

يذكر أن لورا عماد ابتعدت عن الفن قبل سنوات، لكنها شاركت في أعمال فنية كثيرة مثل: “السيد هيصة”، “البطل”، “الرجل الآخر”، “أرض الخوف”، “سوق المتعة”، “ولو كان ده حلم”، بالإضافة إلى حكاية “وأنسى روحي وياك” من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الرابع.