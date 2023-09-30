موقف إنساني لـ أصالة مع سوما في مرضها.. هذا ما كشفته الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المطربة سوما عن موقف إنساني قامت به المطربة أصالة معها، مقدمة الشكر لها على ما قدمته لها من دعم معنوي خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت سوما إن أصالة من أكثر الفنانات حرصاً على التواصل معها خلال أزمتها الصحية وكانت دائمًا متابعة لحالتها أولًا بأول.

وتابعت: “خلال أزمتي الصحية كانت أصالة حريصة على متابعة حالتي وخروجي من الحالة النفسية التي كنت أمر بها بسبب مرضي وزيادة وزني، وقالت لي نصًا (أطلبى بتحلمي بإيه؟)، فلم يكن مني إلا أن طلبت سفري لعمل عمرة، وعلى الرغم من صعوبة تحقيق هذا الحلم بسبب مرضي وزيادة وزني، إلا أنها لم تتأخر، وقامت بترتيب كافة الأمور مع زوجي وفوجئت بحجز تذكرة الطائرة والفندق وذهبت لأداء العمرة وأنا جالسة على كرسي متحرك.

وكانت سوما قد كشفت في إحدى الندوات التي أُقيمت احتفالاً بعودتها الى الغناء بعد شفائها، عن تفاصيل جديدة حول فترة مرضها والمتاعب والصعوبات التي واجهتها لأكثر من تسع سنوات وكادت تنهي مشوارها الفني مبكراً.

وقالت سوما إنها أُصيبت بخلل في الغدة النكافية بالمخ، وهو ما عرّض كل أعضاء جسمها للتلف، فدخلت الى العناية المركزة ومكثت فيها لمدة طويلة، خاصة أن هذا المرض من الأمراض المستعصية التي يصعُب الشفاء منها.

وأضافت أن هذا المرض تسبّب في زيادة وزنها إلى 140 كيلوغراماً، وكانت دائماً تجلس على كرسي متحرك.