ماجد المصري لم يحسم مشاركته في الجزء الرابع من “المدّاح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألّق الفنان ماجد المصري في الجزء الثالث من “المدّاح”، بطولة حمادة هلال وعدد كبير من الفنانين، حيث يُعدّ من أكثر المسلسلات مشاهدة في الموسم الرمضاني، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

تردّدت أنباء خلال الأيام الماضية، تفيد عن تعاقد ماجد، للاشتراك في بطولة الجزء الرابع من المسلسل، الذي كان أعلن حمادة هلال عن التحضير له، لكن تبيّن عدم صحة ذلك، وفقاً لتصريحات خاصة ينقلها “بتجرد”، أدلى بها النجم المصري، حيث أكّد أنّه حتى الوقت الحالي لم يحسم مصير مشاركته، ومن المرجح ألاّ يظهر فيه، حيث ينشغل في تصوير أعمال أخرى سوف يكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

المصري يعيش هذه الفترة حالةً من النشاط الفني بين السينما والدراما، حيث عُرضت له يوم الأربعاء الماضي أولى حلقات مسلسل “ريش أبيض”، التي تأتي ضمن مسلسل “حدث بالفعل”، وقدّمت أولى حكاياته الفنانة غادة عبدالرزاق، بعنوان “تحت الحزام”.

كذلك تعاقد على الاشتراك في بطولة فيلم بعنوان “الغربان” بطولة عمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، وغيرهما، وسيُعرض في العام المقبل 2024.وهناك مسلسل جديد بعنوان “مفترق الطرق” سيتمّ بثه خلال الفترة القليلة المقبلة عبر فضائية “دي أم سي”.

يُذكر أنّ المصري شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “ضرب نار”، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، سهير المرشدي، إيمان السيد، إنتصار، أحمد بدير، دنيا المصري، أحمد عبد الله محمود، مها نصار، أحمد غزي، هدى الإتربي، وغيرهم من النجوم، وحصل عن دوره في العمل على جائزة “التميّز والإبداع” ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية الذي أُقيم أمس الخميس.