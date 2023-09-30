اليكم سبب وفاة أحمد سامي العدل وهذا موعد العزاء والجنازة

ميرنا وليد - بيروت - كشف خالد سامي العدل، عن تفاصيل عزاء شقيقه أحمد ، الذي توفي صباح اليوم، السبت 30 ايلول، في عز شبابه.



وكتب خالد سامي العدل، في منشور له عبر حسابه: "يقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الرزق".

وسيتم تشييع جنازة أحمد سامي العدل، من مسجد الفاروق في منطقة المعادي بالقاهرة، بعد صلاة العصر.

وكانت رشا سامي العدل قد كتبت ايضاً، في منشور لها : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له».

وأضافت رشا سامي العدل: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

وقامت شقيقته إسراء سامي العدل بالإعلان من خلال تصريحات صحفية عن سبب وفاة شقيقها أحمد سامي العدل، انه كان يعاني من تجلطات على الرئة، ولكن لا تعلم السبب الأساسي لإصابته بهذه التجلطات.

وقالت ايضاً خلال تصريح أنها قد تفاجأت هي والعائلة من التعب المفاجئ وتم نقله يوم أمس إلى المستشفى، بعد أن اشتد المرض عليه.