منتج يستخف بـ ديميت أوزديمير؟..اليكم ما قاله عنها

ميرنا وليد - بيروت - ضجّت الصحافة التركية بخبر استخفاف المنتج التركي فاروق بموهبة النجمة ديميت أوزديمير التمثيلية، وبعد الجدل الذي حصل، نفى فاروق هذا الكلام معتبرا ان كلامه قد حُرّف، وقال عن ديميت: "هي ممثلة قيمة جداً بالنسبة لي و عملنا معاً في مئات الحلقات ، وصلت الى ما وصلت اليه بتمثيلها وموهبتها ، احزنني كثيرا الذي تداولته المواقع".
على صعيد آخر نشرت ديميت أوزديمير صورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل إسمي فرح, حيث تظهر من داخل احد الغرف وهي تجلس على السرير وتراقب هاتفها.
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