ميرنا وليد - بيروت - ليست الفنانة اللبنانية مايا دياب وحدها التي أثارت الجدل بصورتها وهي تحتضن فاليري ميسيكا ابنة مؤسس الدار رجل الماس الإسرائيلي أندريه ميسيكا وهو من أهم داعمي دولة إسرائيل وتم تكريمه في إسرائيل لإنجازاته الاقتصادية الكبيرة.

فقد أثارت أيضاً الممثلة درة التونسية الجدل بقيامها بالتقاط صورة أيضاً مع فاليري في المناسبة نفسها وهي عرض مجوهرات دار Messika ميسيكا ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

تجدر الإشارة أن في الصورة أدناه يظهرأندريه مع الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز.

وتعرضت درة للكثير من الإنتقادات وفي المقابل دافع عنها من رأى أنها لم تكن تدري بالمعلومات المكتوبة أعلاه.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مايا دياب .. درة التونسية تثير الجدل بصورتها مع ابنة أحد أهم داعمي دولة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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