حسني صالح يجمع محمد رياض وسهر الصايغ ورياض الخولي في "قلع الحجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المخرج الكبير حسني صالح لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قلع الحجر" والذي يعيده للسباق الرمضاني، بعد فترة غياب منذ أخر أعماله مسلسل الوسواس الذي عُرض عام 2015.

تدور أحداث المسلسل في منطقتي النوبة وقمولا في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة.

العمل تأليف أحمد وفدي وهو أحد أبناء مدينة قمولا، ورغم أنه أول أعماله، أكد المخرج حسني صالح في بيان صحفي أنه اكتشاف جديد وموهبة تستحق التواجد.

العمل عن قصة وأحداث واقعية حدثت بالفعل، إنتاج شركتي النمور والهرم ويلعب بطولته كل من محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبدالعزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبدالمنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبدالرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين علي وحسن العدل وحنين وعبدالخالق أحمد ووجه جديد سيكون مفاجأة طبقا لتصريحات حسني صالح هو كريم زين.