للمرة الثانية.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد، منذ قليل عن اعتزاله التمثيل للمرة الثانية.

وكتب عبد الحميد، عبر حسابه على فيسبوك: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي".

وكان توفيق عبد الحميد أعلن اعتزاله التمثيل لأول مرة في شهر أبريل عام 2022 ، وذلك بشكل نهائي بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن".

وكتب عبد الحميد، وقتها عبر حسابه على "فيسبوك": "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".

وأضاف: "قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام".

وجسد توفيق عبد الحميد خلاله شخصية طبيب ناجح لديه مستشفى خاص ينظر إلى مهنة الطب على أساس إنها عمل إنسانى ورسالة.