محمد ثروت يغني "مصر يا أول نور" في برنامج "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تألق المطرب الكبير محمد ثروت في غناء أغنية مصر يا أول نور في الدنيا في برنامج "معكم منى الشاذلي" بمناسبة احتفالات انتصارات 6 أكتوبر.

وقدم محمد ثروت لجمهوره وعشاقه عدد من الأغاني في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" ضمن احتفالات مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، منها "مصر يا أول نور في الدنيا" من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان جمال سلامة.

كان محمد ثروت أعرب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سعادته بالمشاركة في ليلة حب مصر مع المذيعة منى الشاذلي، وكتب "ليلة نسترجع بها بعض الألحان والأغاني الوطنية التي شكلت في وجداننا الكثير ورسخت حب الوطن في قلوبنا احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد".

جدير بالذكر أن محمد ثروت أحيا مؤخرًا حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة الفنانة عفاف راضي والفنانة ميادة الحناوي.