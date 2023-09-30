بالصور| مدحت صالح يقدم حفل "الأساتذة" على "النافورة" بمشاركة مواهب الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان مدحت صالح أمس الجمعة 29 سبتمبر الأمسية الثانية من حفلات مشروع الأساتذة، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وعلى مسرح النافورة ووسط حشد جماهيري ضخم استلهم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة مختارات من الأعمال البارزة، التي رسمت أجزاء من ملامح الغناء والموسيقى في زمن الفن الجميل وأبدعها كبار الملحنين، بعد إعادة صياغتها بشكل أوركسترالي عصري مع الحفاظ على طابعها، كان منها: يا أهل المحبة، بيني وبينك إيه، غالي عليا، مرسال الهوى، عيون القلب، انت عمري، بعيد عنك، أمل حياتي، فكروني ومن أعماله الخاصة آسف على الأحلام.

,من أبرز مشاهد الحفل إعلان النجم مدحت صالح بالاتفاق مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا إتاحة الفرصة للمواهب المميزة للمشاركة في الحفلات المقبلة من سلسلة الأساتذة، كما استضاف مدحت الطفلين لوجين ومهدي من مركز تنمية المواهب ليقدما أغنيتي تمر حنة ويا صلاة الزين.