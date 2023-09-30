بالصور| عمرو دياب يحيي حفلا في الأردن وسط حضور جماهيري ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا، مساء أمس الجمعة 29 سبتبمبر، على مسرح أيلا بمدينة العقبة في الأردن، وسط حضور جماهيري ضخم واستعدادات أمنية.

عمرو دياب وصل للأردن ظهر الجمعة قبل ساعات من الحفل، وسط ترقب من وسائل الإعلام الأردنية التي وصفت الحفل بأنه الأضخم في حفلات صيف ٢٠٢٣.

واحتشد الآلاف من عشاق الهضبة في ساحة المسرح قبل انطلاقه بساعات رافعين لافتات للترحيب به، ليصعد على المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ".

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه: ده لو اتساب، انت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب.

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت نفاد جميع التذاكر قبل شهر من موعده.

على جانب آخر يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل في قطر يوم ٦ أكتوبر المُقبل ضمن فعاليات بطولة قطر الكبرى فورمولا 1 لسباق السيارات.