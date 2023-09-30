في عرضه العالمي الأول.. "اختيار مريم" يشارك بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد مهرجان "الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط" في دورته الـ39، العرض العالمي الأول لفيلم "اختيار مريم" من تأليف وإخراج محمود يحيى، وهو البطولة السينمائية الأولى للنجم محمد رضوان بعد تألقه الأخير في الدراما التليفزيونية.

يناقش "اختيار مريم" مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، إذ تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

فيلم "اختيار مريم" من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، أحمد سيف، زياد كرم، عبدالرحمن فرجاني، رغدة سعيد، عزت عبدالنور، يعقوب مصري، ماهي سلامة، مايكل تادرس، وأحمد رضوان، من إنتاج محمود يحيى وتوزيع ماد سولوشينز، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في سينمات رينسانس ومترو على التوالي.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضا العديد منها.

يشار إلى أن الدورة الجديدة للمهرجان تنطلق، غدا الأحد، داخل مكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط.