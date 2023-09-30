ريهام حجاج عن الراحل أحمد سامي العدل: محترم ومؤدب وشاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة ريهام حجاج، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت ريهام صورة الراحل، معلقة "لا إله إلا الله، مش مصدقة، أخر مسلسل اشتغلناه سوى مسلسل جميلة"، وأضافت "المحترم الجميل المؤدب الشاطر، البقاء والدوام لله وحده الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك وحبايبك".

كانت رشا سامي العدل، شقيقة الراحل، أعلنت خبر وفاته، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.