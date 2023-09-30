نقابة المهن التمثيلية تنعى أحمد سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان صحفي، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 سبتمبر، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بالتعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ويتم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق).

كانت رشا سامي العدل، شقيقة الراحل، أعلنت خبر وفاته، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.