بهذه الكلمات.. نادية الجندي تنعى المخرج أحمد سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، المخرج الراحل أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت بشكل مفاجئ.

ونشرت نادية، صورتين للراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خالص التعازي لعائلة آل العدل محمد العدل وجمال العدل ومدحت العدل، لوفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل ابن الفنان الراحل سامي العدل والصحفية الصديقة العزيزة ماجدة نورالدين".

وأضافت نادية الجندي: "ربنا يصبرها يا رب.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وأعلنت شقيقة الراحل رشا سامي العدل، خبر وفاته، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن، الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

ويعد سامي العدل من مواليد مدينة المنصورة عام 1946، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينات من خلال فيلم (كلمة شرف) في عام 1972، وشارك منذ ذلك الوقت بالعمل في السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر عمله حتى مطلع الألفية الثالثة في السينما.

ومن أشهر أعماله: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات". وتركز أغلب نشاطه في السنوات الأخيرة في التليفزيون، ومن مسلسلاته: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".