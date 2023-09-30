الارشيف / فن ومشاهير

عمرو دياب يتألق فى الأردن بحفل جماهيرى كبير.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى الأردن بحفل جماهيرى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً أسطوريًا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وصعد على المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لا"، وسط ترديد الجمهور لكلمات الأغنية والترحيب بيه.

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، انت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب.

وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان "والله أبدا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.

كما طرح مؤخرا عددا من الأغاني الجديدة، منها أغنية "يا ليل" التي جمعته بابنه عبد الله، وهي من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، ويقدم خلالها عمرو دياب تجربة فنية فريدة في عالم الموسيقى، كما تجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

1b4b0a6b-a2ea-489d-999b-c65da52a7c62
 

 

26cd45a5-ea66-4867-bc90-d0d321cf15fa
 

 

b9a61c0e-8de3-4d17-b277-e3e5b482fa30
 

 

e9c85d85-94a8-4a7c-936d-81b826cfa71d
 

 

40a7a763-f377-4117-8ece-746fcfe15795
 

 

fa86f9b5-9353-4745-b9ca-2a09bf7dce7b
 

 

b0053b29-448f-4cd6-b373-b37934437de5
 

 

65f9d9e5-b796-4d2d-a62c-3bfba2b0ae9f
 

 

52532b8c-1096-4773-ba6b-c1bc468b4152
 

 

9b634a1d-803d-450d-89e6-8284ad6abeb3
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا