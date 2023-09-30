شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى الأردن بحفل جماهيرى كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً أسطوريًا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وصعد على المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لا"، وسط ترديد الجمهور لكلمات الأغنية والترحيب بيه.

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، انت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب.

وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان "والله أبدا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.

كما طرح مؤخرا عددا من الأغاني الجديدة، منها أغنية "يا ليل" التي جمعته بابنه عبد الله، وهي من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، ويقدم خلالها عمرو دياب تجربة فنية فريدة في عالم الموسيقى، كما تجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.







































