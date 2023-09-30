شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز: وصول عدد المسارح فى مصر لـ 148 أمر مشرف وبلدنا رائدة الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة دنيا عبد العزيز بارتفاع إجمالى عدد دور المسارح العامة فى مصر إلى 148 دور عرض، بزيادة قدرها 88 فى الفترة من عام 2014 إلى 2023.

وأعربت دنيا عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بارتفاع مؤشر قوة مصر الناعمة على مستوى العالم فى عام 2023، واحتلاله المركز 38 من بين 121 دولة، قائلة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حاجة تشرف لأن مصر رائدة الفن والاهتمام بالفن بينمي العقول والوجدان".

كما أثنت الفنانة دنيا عبد العزيز على جهود الدولة واهتمامها بالفن وقوة مصر الناعمة من خلال انشاء مدينة للفنون والثقافة فى العاصمة الادارية لتصبح منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافي

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.