شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نجاح سلام تستعين بكاريكاتير الخليج 365 لشكر محبي والدتها من المحيط للخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت ابنة المطربة الراحلة نجاح سلام عن امتنانها لكل المشاعر الإيجابية تجاه والدتها بعد رحيلها مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن يحدث كل ذلك تجاهها خاصة أنها كانت مختفية لفترة طويلة قبل وفاتها وبالتالي ظنت ألا تُحدث هذا التأثير، ووجهت رسالة لكل أحبائها مستعينة بالكاريكاتير الذى نشره موقع ”الخليج 365” وقالت: "أيها الأحبة أيها الأخوة في كل قطر عربي من المحيط الى الخليج، عاجزة عن شكركم عاجزة عن العرفان عاجزة حتى عن الامتنان لقد افضتم علينا من ماء مشاعركم ما جعل الكلمات ضئيلة عيية وأعجز من أن تطاول مواقفكم المنصفة والنبيلة في حق والدتي".

وأضافت: "ليتها تعود ولو للحظات لتشهد مكانتها في عيون الشعب العربي من المحيط الى الخليج، أنا التي ظننتها منسية بعد احتجابها عن الأضواء وقد خاب ظني ولله الحمد .. ذلك يرجع لحضورها الأخاذ في وجدان الأمة العربية التي عشقتها أمي وحاربت من أجلها".

واختتمت كلامها بقولها: صدقوني أقول "حاربت" لأنها لم تنصر قضاياها بصوتها وحسب وساروي لكم ذات يوم عن مواقفها تلك، أشكركم من كل قلبي واعتذر عن عجزي عن الرد على كل من كتب وعلق هنا وفي سائر المواقع.. وجدت فيكم اعلى درجات العزاء والمواساة.. شكرا وسع الكون، (من مصر العظيمة أم الدنيا وحبيبة ماما كاريكاتير الخليج 365).



ابنة المطربة الراحلة نجاح سلام

ورحلت الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عالمنا أول أمس الخميس عن عمر يناهز الـ 92 عاما، ومن المقرر إقامة عزاء الراحلة يومي السبت والأحد المقبلين، في بيروت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 7 مساء.