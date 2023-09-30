شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج الشاب أحمد سامي العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ المخرج الشاب أحمد سامي العدل، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وسيتم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق).

يذكر أن أحمد سامي العدل رحل عن عالمنا صباح اليوم، أثناء استعداده لإجراء عملية جراحية في القلب، وأعلنت أخته رشا العدل خبر الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك".