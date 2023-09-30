شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج الشاب أحمد سامي العدل والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق).
يذكر أن أحمد سامي العدل رحل عن عالمنا صباح اليوم، أثناء استعداده لإجراء عملية جراحية في القلب، وأعلنت أخته رشا العدل خبر الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك".
وكانت الشركه المتحدة للخدمات الإعلامية، والعاملين بقنواتها وإصداراتها تقدمت بخالص التعازي لعائلة العدل في وفاه فقيدها أحمد سامي العدل، نجل الفنان سامي العدل، وللأسره خالص التعازي وللفقيد الرحمة.
أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.
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