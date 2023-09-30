شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ودياب ورامى صبرى وأكرم حسنى ينعون أحمد سامى العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامى العدل، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وتقديم العزاء لأسرته والدعاء له.

ونشر الفنان رامي صبرى عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة للفنان الراحل، معلقا عليها: "البقاء لله، أحمد سامي العدل نجل الراحل الفنان سامي العدل في ذمة الله"، كما كتب الفنان أكرم حسني عبر "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبر أهله وأحبابه".



رامي صبرى

بينما علق الفنان محمد دياب على صورة أحمد سامى العدل، قائلا: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك وحبايبك نسألكم الدعاء"، وقدم الفنان محمد جمعة العزاء لأسرته قائلا : "خالص العزاء، نسألكم الدعاء".



دياب

كما نعاه الفنان محمد فؤاد من خلال نشر صورته عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليها: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، رحمة الله عليك يا أحمد يا غالي يا ابن الغالي.. خالص العزاء لعائلة العدل في وفاة، المغفور له بإذن الله /أحمد سامي العدل نجل الأخ و الصديق الغالي المرحوم / سامي العدل، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته".



محمد فؤاد

يذكر أن أعلن خبر وفاة أحمد سامي العدل شقيقته رشا العدل من خلال حسابها على "فيسبوك"، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادى، والعزاء الاثنين المقبل بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



أكرم حسنى

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.