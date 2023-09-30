نجوى كرم تلعب "طاولة الزهر"

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهرت من خلاله وهي تلعب طاولة الزهر في فيديو طريف نال إعجاب جمهورها الذين تناقلوه.

وقالت نجوى كرم في تعليقها على الفيديو: "دق طاولة عالسريع بس مين ربح قولكن".

ألغت حفلها في المغرب بسبب الزلزال

وكانت الفنانة نجوى كرم قد ألغت حفلها في المغرب عقب الزلزال حيث أصرت نجوى كرم على الاعتذار بنفسها من جمهور حفلها الذي كان على وشك البدء في مدينة أغادير ضمن فعاليات مهرجان تيميتار، ولكن تم الغاؤه حرصاً على سلامتها وسلامة الحضور، بعد وقوع زلزال تجاوزت قوته حاجز 7 بمقياس ريختر، وتسبب في وفيات وانهيار عدة مبانٍ.

حيث صعدت نجوى كرم على المسرح ووجهت رسالة للجمهور الذي حرص على حضور الحفل، مؤكدة أن الجهات المعنية طلبت إلغاء الحفل حرصاً على سلامة الجميع.

حفل مميز جداً في جرش

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً مميزاً ضمن فعاليات مهرجان جرش الدولي بدورته الـ37 التي أقيم تحت شعار "ويستمر الفرح".

حيث قدّمت لهم على مدار ساعتين من الوقت باقة كبيرة جداً من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة. وكان لافتاً التفاعل الكبير من الحضور مع أغنيات ألبومها "كاريزما" الذي صدر في الصيف فردّد معها الجمهور "بحبّك حب" و"شغّل موسيقى"، لتعلو صيحاته عند أداء أغنية "زعلك صعب" لأول مرة. أما أغنية "كاريزما" فغنتها نجوى كرم أكثر من مرة بطلب من الجمهور.

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