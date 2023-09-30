رضوى الشربيني تحتفل بيوم ميلادها وتوجه رسالة لجمهورها

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني خلال الساعات الماضية بيوم ميلادها حيث أتمت 42 عامًا وحرصت أن يكون الاحتفال بحضور أهلها وعدد من أصدقائها.

رضوى الشربيني توجه رسالة لـ جمهورها بيوم ميلادها

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني مجموعة من الصور لاحتفالها بيوم ميلادها عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وعلقت عليها: "النهارده انا تميت 42 سنه و عايزه أشكر أهلي و أصحابي و كل الناس اللي افتكرتني و عيدت عليا في عيد ميلادي".

وخلال تعليقها وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة لجمهورها ومتابعيها قائلة: "فعلًا حب الناس نعمه و هديه من عند ربنا و انتم كلكم احلى هديه ليا و كبرت في السن صحيح بس هيفضل بالنسبة مجرد رقم طول ما القلب و الروح لسه شباب".

رضوى الشربيني تعتذر لـ حسن شاكوش على الهواء

يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني في مطلع الشهر الجاري كانت قد تراجعت عن حملة الهجوم على مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بعد أزمته الأخيرة مع طليقته ريم طارق، وقدمت رضوى اعتذاراً علنياً على الهواء مباشرة له، وقالت إنها تعاطفت مع زوجته السابقة بعد تصريحاتها المتكررة، ولكن الأخيرة عادت ونفت صحة كل كلامها وأعلنت صراحة أنها أخذت كل حقوقها الشرعية بشكل ودي.

كما أضافت رضوى الشربيني حينها في حلقة من برنامجها "هي وبس"، بأنها تناولت تلك القضية مرتين خلال حلقات برنامجها في الفترة الماضية، ولكنها تراجعت عن تعاطفها مع ريم طارق بسبب نشرها مقطع فيديو تعتذر خلاله لطليقها حسن شاكوش وقالت إنه شخص محترم وما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم بسبب تدخل عدة أطراف بينهما.

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