كانييه ويست يثير الشكوك.. هل وظّف بديلاً للظهور مكانه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع تزايد غرابة تصرّفات نجم الراب الأميركي كانييه ويست، يتساءل الكثيرون ما إذا كان النجم قد “تمّ استبداله” بشخص يشبهه، بخاصة أنّه لا يُظهر وجهه في العلن.

وفي حديث مع صحيفة “ذا صن” البريطانية، أشارت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، إلى أنّه من الغريب جداً أن يظهر شخص متغطرس بقدر كانييه بصورة “الخاضع” كما يبدو عليه الآن.

وشرحت: “يظهر كانييه في الآونة الأخيرة ولا نرى أنّه يبذل أي جهد. وقد بدأ يظهر عليه كمن يخضع في ما يعتمد وضعية الحارس. هذا التصرف غير معتاد أبداً بالنسبة إلى مغني الراب الذي عادة ما يكون متعجرفاً”.

وأضافت جيمس، أنّ الاهتمام أصبح مركّزاً على زوجة النجم، بيانكا سينسوري، مما يسمح لكانييه بتجّنب مسؤولياته القديمة. وبذلك بات كانييه “غير مرئي” ولم يعد مضطراً إلى “الابتسام أو الردّ على الكاميرات أو التقاط صور سيلفي أو التحدث إلى أي شخص”.

ونظراً إلى ذلك، تعتقد جودي، أنّ من المحتمل أن يكون كانييه قد استخدم بديلاً عنه، مضيفة: “أظن أنّه يحق لنا أن نتساءل ما إذا كان كانييه الشخص الذي يرتدي هذه الملابس “التسترية””.

وكانت إطلالات كانييه في الآونة الأخيرة قد أثارت استغراب متابعيه بسبب ملابسه، إذ كان يرتدي ثياباً سوداء بالكامل، وإمّا يغطي وجهه بالكامل أو يُظهر عينيه فقط، مما يجعل التعرف إليه صعباً للغاية.