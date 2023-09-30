علي الدوخي يُعلن عن روايته الأولى.. “عاشق وإن لم أنتمِ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الصحافي علي الدوخي غلاف روايته الأولى بعنوان “عاشق وإن لم أنتمِ”، والتي ستصدر في شتاء 2024، وتعتبر أولى تجاربه ككاتب.

الغلاف تم تصويره في صحراء مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، بعدسة المصور محمد سيف الدين، الذي استوحى فكرة الصورة من قصة الرواية، حيث قدمها بطريقة الـ ابستارك.

علي الدوخي علق على غلاف الرواية وكتب، “بدأت بالكتابة عام 2018 وانتهيت منذ أشهر قليلة.. سعيد جداً اليوم بمشاركة غلاف روايتي الأولى عاشق وإن لم أنتمِ، والتي ستصدر في موسم الشتاء المقبل، شكراً للمبدع محمد سيف الدين الذي ترجم المعاني التي تحملها الرواية برؤيته المختلفة، تم التصوير في صحراء المدينة الأحب إلى قلبي ⁧‫دبي”.

وتفاعل عدد من النجوم مع الغلاف حيث قدموا له التهنئة وتمنوا له التوفيق، أبرزهم كارول سماحة، أمل بوشوشة، سامر اسماعيل، نادر الاتات، كارمن لبس وغيرهم.

يذكر أن الرواية من نوعية الفانتازيا وتحكي عن قصة شاب يعيش صراعات بين الواقع والخيال، تؤثر على علاقاته مع من حوله في المجتمع.