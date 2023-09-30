بعد صورته المثيرة للجدل.. مصطفى كامل يكشف حقيقة خضوعه لجراحة تجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر، ظهر فيها بجوار أحد أطباء التجميل، ولاحظوا وجود تغييرات بسيطة في ملامح وجهه، ما أدى إلى انتشار التكهنات حول خضوعه لإجراء جراحة تجميلية.

وفي التفاصيل، شارك أحد خبراء التجميل في مصر، عبر حسابه الخاص بموقع “إنستغرام”، صورة جمعته بنقيب الموسيقيين من داخل مركزه الطبي الخاص، موجهاً له رسالة قال فيها: “نورني بالمركز الفنان المحترم مصطفى كامل نقيب الموسيقيين”.

كامل أوضح حقيقة ما يثار حوله خلال اليومين الماضيين، وقال بتصريحات صحفية أن الصورة التي التقطها مع خبير التجميل، ليست مؤشراً على خضوعه لإجراء جراحة، مؤكداً أنه لا يحب تلك النوعية من الجراحات ولا يحتاج إلى الخضوع لها، مطالباً رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الترويج لأخبار كاذبة ولا هدف منها.

نقيب الموسيقيين كان قد تعرّض لحملة من الانتقادات والسخرية، خلال الأسبوع الماضي، بعدما أعلن عن تخصيص نصف مليون جنيه من خزينة النقابة لشراء حلوى المولد النبوي الشريف وتوزيعها على الأعضاء، ما أثار سخرية بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تحدث للمرة الأولى.

وحدد كامل الفئات المستحقة للحصول على حلوى المولد النبوي، من بينهم من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات ومسددي الاشتراكات 2023، إضافة إلى 500 عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه فقط على مستوى الجمهورية، وعلل سبب هذا القرار بمحاولة تخفيف العبء على أعضاء المجلس في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها هذه الفترة.