توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل للمرة الثانية .. بسبب ظروف صحية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي عن اعتزاله الفن المرة الثانية بسبب ظروف صحية.

وكتب توفيق عبد الحميد، في منشور له : "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي".

وكان عبد الحميد نشر عبر صفحته، منشوراَ جديداً بعد إعلانه عدم الخضوع إلى عملية جراحية والاستمرار فى العلاج الطبيعي.

وقال توفيق عبد الحميد: "شيئًا فشيئا تبدأ في التعود على الألم، ما دمت محتملا، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضا للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفهين اللي بيدلعوا".

وقرر توفيق عبد الحميد عدم خضوعه إلى عملية جراحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي منذ سنوات.



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