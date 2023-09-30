شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل وهنادى مهنا أول الحضور فى جنازة أحمد سامى العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد على جنازة أحمد سامي العدل بمسجد الفاروق بالمعادي كل من عمه السيناريست مدحت العدل والمخرج ماندو العدل وهنادي مهنا والمخرج عمرو سلامة.



جنازة أحمد سامى العدل

كانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".



جنازة أحمد سامى العدل

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.