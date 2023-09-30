شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرب جمهور الكويت بـ27 أغنية فى ليلتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة أنغام حفلاً غنائيًا ضخمًا أمس في الكويت ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، وسط حضور جماهيري حاشد، وقدمت على مدار 3 ساعات ما يقارب الـ 27 أغنية تنقلت فيها بين أعمالها القديمة والجديدة، كما غنت باللهجة المصرية والخليجية.



أنغام

ورافق أنغام بالحفل، فرقتها الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت أغنيات من بينها: بحبك وحشتيني وحالة خاصة و لا تهجى و هو نفس الشوق و لوحة باهتة و اساميك الكتيرة وأبطي علي و متيم في الهوا قلبي و نجوم الليل وعشان أراضيك وغيرهم الكثير.



أنغام ونجلها

كما شهد الحفل صعود نجلها عبدالرحمن للمسرح، حيث مازحت أنغام الجمهور، وأشارت إلى أن نجلها سوف يحصل على الجنسية الكويتية بعد شهرين عندما يتم 18 عاما وقالت للجمهور "اليوم اصطحبت معي قطعة من قلبي ومن قلبكم ابنكم عبدالرحمن ".

ومن المقرر أن تحيي أنغام الليلة حفلا ثانيا في الكويت، بناء على رغبة الجماهير، وتقدم خلاله باقة مميزة ومتنوعة لجمهورها هناك، معبرة عن سعادتها بإحياء حفلين متتالين في الكويت.