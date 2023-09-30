شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف ومجدى أبو عميرة ومريم أبو عوف وأمير عيد فى جنازة أحمد سامى العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان أحمد سامي العدل بمسجد الفاروق بالمعادي منهم المخرج خالد يوسف ومجدى أبو عميرة ومريم أبو عوف وإيمان العاصي وأمير عيد وأمل رزق وحسن أبو الروس وطارق النهرى.

وحضر المنتج جمال العدل ومحمد العدل جنازة ابن شقيقهما أحمد سامي العدل بمسجد الفاروق بالمعادي، وانهارت ماجدة نور الدين والدة أحمد من البكاء على نجلها.

ووصل منذ قليل جثمان أحمد نجل الفنان سامى العدل، إلى مسجد الفاروق بالمعادى، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة.

وتوافد على جنازة احمد سامي العدل كل من عمه السيناريست مدحت العدل والمخرج ماندو العدل وهنادي مهنا والمخرج عمرو سلامة.

وكانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".



وتابعت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".



أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.



يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.