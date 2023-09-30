شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جميل جميل المغازى يتعاون مع لطيفة وحاتم العراقى في أغانٍ جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المخرج جميل جميل المغازى، حالة من الانتعاشة الفنية على مستوى الغناء، حيث يواصل التحضير لأعمال غنائية جديدة مع النجمة لطيفة الذى يتعاون معها في أغنيتين، كما يتعاون مع الفنان حاتم العراقى في أغنية جديدة، كما يشارك في إخراج مسلسلين.

وانتهى المخرج جميل جميل المغازى من تصوير أغنية "سحابة صيف" للنجمة التونسية لطيفة، والأغنية من كلمات محمود ليمان وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وساعد في الإخراج هبة سالم، ومن المقرر طرح الأغنية غدًا.

كما يواصل التحضير لأغنية جديدة مع النجمة لطيفة بعنوان "عشت عمرى" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون في أغنية جديدة مع المطرب حاتم العراقى والذى سيتم تصوير الفيديو كليب الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى في لوكيشن مدينة الإسكندرية.















