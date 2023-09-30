شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للموسيقى تغنى من ألحان الزمن الجميل على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مختارات من ألحان مطربي الزمن الجميل تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على مسرح الجمهورية، يؤديها إايناس عز الدين، أحمد سعيد، إسماعيل صادق .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

وقالت مؤخرا إيناس عز الدين فى حوار خاص لقناة الحياة، أن جمهور دار الأوبرا سميع درجة أولى ويستطيع أن يفرق بين الجيد والسيئ، وعندما أخرج على الجمهور كأنى فى اختبار، لأن الأمر ليس بالهين وأحضر له من كل شئ بداية من إطلالتى واختيار نوعية الأغنيات المناسبة للحدث.

وأكدت أن أهم شيء كيف أوصل إحساسى للجمهور، واختار الأغانى على أساس إحساسى، وجزء آخر أبحث فيه عما يحبه الجمهور، وجزء عن الأغنيات النادرة، وراضية بأول تجربة لى.