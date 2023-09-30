شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة فيلم "اختيار مريم" المشارك فى مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الـ39 التو تقام فى الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، العرض العالمي الأول لفيلم "اختيار مريم" من تأليف وإخراج محمود يحيى، وبطولة الفنان محمد رضوان.

يناقش "اختيار مريم" مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

فيلم "اختيار مريم" من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، أحمد سيف، زياد كرم، عبد الرحمن فرجاني، رغدة سعيد، عزت عبد النور، يعقوب مصري، ماهي سلامة، مايكل تادرس، وأحمد رضوان، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في سينمات رينسانس ومترو على التوالي.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضا العديد منها.

وينطلق المهرجان غدا الأحد، داخل مكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.