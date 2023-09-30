شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان القدير محمد فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعى الفنان القدير محمد فريد، مضيفين: "ببالغ الحزن والأسي؛ تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون".

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين أعلن عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، وحتي الآن لم يكشف عن تفاصيل العزاء أو الجنازة.

ابنة الفنان محمد فريد تتحدث عن مرضه قبل وفاته

وكانت كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد أمس تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، قائلا إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.

وتابعت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: "خلص الكيس الأول من الدم ولكن القدر لم يمهله الوقت للشفاء.

أشهر أعمال الفنان الراحل محمد فريد

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية