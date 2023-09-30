بالصور- بالأسود الأنيق..درة التونسية تستعرض أنوثتها وجمالها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة التونسية درة الجمهور بجمالها وأناقتها المعتادين بصور شاركتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك مميز إرتدت فيه فستان طويل باللون الأسود ذات أكمام قصيرة زين بزخرفات وطرز فيه بعد الشيفوت الشفاف، وإعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل كعكة بالإضافة إلى مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وشاركت درة مؤخرا، في مسلسل "الأجهر"، بطولة الممثل المصري عمرو سعد، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

يذكر ان درة حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت للمرة الأولى في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، مثلت أدوارًا عدة في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضورًا طاغيًّا في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

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