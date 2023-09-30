"أحلى وأنقى الأرواح".. هند صبري تنعى المخرج أحمد سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هند صبري، المخرج الراحل أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت بشكل مفاجئ.

ونشرت هند، صورة تجمعها مع الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحمد سامي العدل في ذمة الله.. من أحلى وأنقى الأرواح اللي شفتها..كنت فرحانة لما شفتك يومها وقعدنا نتكلم عن والدك والشبه اللي بينكم".

وتابعت: "وفاتك وجعتنا كلنا وعزاءنا إنك مع الخال سامي في مكان أحسن.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "خالص عزائي لوالدته ماجدة نور الدين ولأحبائنا آل العدل الغاليين..ربنا يرحمه ويصبركم على فراقه".

وأعلنت رشا سامي العدل، خبر وفاة شقيقها، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

جدير بالذكر أن، الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

ويعد سامي العدل من مواليد مدينة المنصورة عام 1946، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينات من خلال فيلم (كلمة شرف) في عام 1972، وشارك منذ ذلك الوقت بالعمل في السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر عمله حتى مطلع الألفية الثالثة في السينما.

ومن أشهر أعماله: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات". وتركز أغلب نشاطه في السنوات الأخيرة في التليفزيون، ومن مسلسلاته: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".