موعد ومكان جنازة الفنان محمد فريد (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت ناهد، ابنة الفنان محمد فريد، عن موعد ومكان جنازة الفنان محمد فريد.

وقالت ابنة محمد فريد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تشييع جنازة والدها غدا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وأضافت، أنه لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء.

ورحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض.

وأعلنت خبر وفاته ناهد ابنته في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "والدي توفي.. لا إله إلا الله".

وكانت ناهد ابنة الفنان محمد فريد كشفت عن تعرض والدها لوعكة صحية منذ يومين، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" قالت "ناهد" عن حالة والدها الصحية: "سنه كبير، وكان بيعاني من قلة الأكل وسوء الهضم ومن وقت للتاني وكان محتاج شوية تحاليل ويتواجد في الرعاية المركزة من 3 أيام بكرة ان شاء الله المفترض يخرج من المستشفى".

محمد فريد هو ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة".