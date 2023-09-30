12 معلومة عن الفنان محمد فريد بعد وفاته عن 83 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا اليوم السبت 30 سبتمبر، الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 83 عاما، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء الفني.

وأعلنت خبر وفاته، ناهد ابنته في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "والدي توفي.. لا إله إلا الله".

ونستعرض لكم معلومات عن الفنان محمد فريد في السطور التالية:

- من مواليد 24 ديسمبر 1940 .

- لديه ابنة تدعى "ناهد".

- اسمه بالكامل محمد فريد محمود زيدان.

- ظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية.

- درس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- أنهى دراسته بعد حصوله علي بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962.

- من أبرز أعماله "ليالي الحلمية، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة، المغتصبون، ومسرحية راقصة قطاع عام".

- كان عازفا محترفا لآلة الناي قبل دخوله عالم التمثيل.

- شارك في 246 عملا فنيا بمشواره التمثيلي.

- كانت آخر أعماله في التليفزيون مسلسل "بركة" عام 2019 وقدم خلاله شخصية حاج صالح.

- آخر مشاركاته السينمائية فيلم "ساعة ونص" عام 2012 وقدم خلاله شخصية ابراهيم سائق القطار.

- تم تكريمه عن مجمل أعماله بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى سبتمبر 2022.

وكانت ناهد ابنة الفنان محمد فريد كشفت عن تعرض والدها لوعكة صحية منذ يومين، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت ناهد، قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وفي تصريحات خاصة سابقة لـ "الخليج 365" قالت "ناهد" عن حالة والدها الصحية: "سنه كبير، وكان بيعاني من قلة الأكل وسوء الهضم ومن وقت للتاني وكان محتاج شوية تحاليل ويتواجد في الرعاية المركزة من 3 أيام بكرة ان شاء الله المفترض يخرج من المستشفى".