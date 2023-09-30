نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان محمد فريد

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان محمد فريد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان النقابة: "تتقدم نقابة المهن السينمائية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت خبر الوفاة ناهد ابنته في تصريح خاص لـ "الخليج 365" قائلة: "والدي توفي، لا إله إلا الله".

وكانت ناهد ابنة الفنان محمد فريد كشفت عن تعرض والدها لوعكة صحية منذ يومين، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكتبت قائلة: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" قالت "ناهد" عن حالة والدها الصحية: "سنه كبير، وكان بيعاني من قلة الأكل وسوء الهضم من وقت للتاني، وكان محتاج شوية تحاليل ويتواجد في الرعاية المركزة من 3 أيام".

محمد فريد هو ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة".