وفاة شقيقة الفنان عادل أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان والمخرج المسرحي، عادل أنور عن وفاة شقيقته، وذلك عبر بوست نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

وعلق "عادل" قائلُا: "توفيت فجر اليوم اختي الكبيرة جبيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

عادل أنور جابر هو ممثل ومؤلف ومخرج تليفزيوني، ولد في 9 يناير عام 1965، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينات القرن العشرين، عمل في مسلسلات وسهرات تلفزيونية أبرزها مسلسل "وكسبنا القضية".

وكان اخر مشاركات "عادل" بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية أبرزها "ليالي الحلمية" الجزء السادس عام 2016، وفيلم "أخر ديك في مصر" عام 2017، مسلسل "فلانتينو" عام 2020 بطولة النجم عادل إمام، وأخيرًا بمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.