"كنا بنفهم بعض من غير ما نتكلم".. يسرا اللوزي تنعى أحمد سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة يسرا اللوزي، الفنان الشاب أحمد سامي العدل والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونشرت "يسرا" صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ونعته قائلة: "الله يرحمك يا أحمد حبيتك أوي في الفترة القصيرة اللي عرفتك فيها وقت تصوير مسلسل جميلة في أول السنة دي، كنت بتبسط اوي في الأيام اللي كنت بتيجي فيها التصوير عشان كنا بنفهم بعض من غير ما نتكلم".

وأنهت حديثها قائلة: "من ألطف الناس اللي اتعرفت عليها بجد قلبي وجعني أوي خالص عزائي لأسرة العدل".

وشاركت الفنانة يسرا اللوزي مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية وتعاونت خلالها مع نخبة من النجوم وأبرزها مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "المداح ج3" بطولة الفنانة حمادة هلال بموسم رمضان الماضي.