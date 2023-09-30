أكرم السعدني ينشر صورة نادرة لمحمد فريد.. وهذا ما قاله عن فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشر الكاتب أكرم السعدني عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، صورة نادرة تجمع الفنان الراحل محمد فريد، بالفنان فريد شوقي، والفنان حسن حسني

وعلق السعدني على الصورة قائلا: "الصورة دي كانت غالية عنده أوي، كان بيقول عن فريد شوقي الراجل ده أسطورة واحنا محظوظين عشنا في عصره، وأنا باحس لما أشتغل معاه إني محمد فريد شوقي"

وتابع السعدني: "الله يرحمك يا محمد يا فريد ويجعل مثواك جنات الخلد"

ورحل الفنان محمد فريد عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض

محمد فريد هو ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة".