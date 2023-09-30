بالفيديو- من كواليس أحدث أعمالها في مصر..سينتيا خليفة تجتمع بـ ماجد المصري

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من زيارتها إلى مصر حيث تعمل على أحدث أعمالها، كما وإجتمعت بالممثل المصري ماجد المصري، وعلقت سينتيا على المنشور بالقول: "امبسطت في الشغل مع الناس الجميلة".



وكان سينتيا قد شاركت مقطع فيديو لها، عبرت فيه عن إنزعاجها من النظرات الغريبة التي توجه إليها عندما تكون في الأماكن العامة، ومن عدم شعور الأشخاص الذين ينظرون إليها هكذا بأنهم يزعجونها، وقالت إن هذا الأمر لا يحدث معها فقط، بل مع كل النساء، وإن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ينظرون إلى المرأة بشكل غريب وغير أخلاقي.

وكانت شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة صوراً لها، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، والسبب كان عفويتها في إطلالاتها، حيث ظهرت بخفة ظل، ما دفع المتابعين للتعبير عن محبتهم لها.