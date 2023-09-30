بالفيديو- على أنغام أغنيتها "فخامة معاليك".. نوال الزغبي تستعرض جمالها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بأخر ظهور لها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت وهي تصفف شعرها على أنغام أغنيتها "فخامة معاليك"، الامر الذي أثار إعجاب الجمهور الذي عبر عن محبته لها.



​​​​​​و كانت نوال قد طرحت، أغنيتها الجديدة "فخامة معاليك"، عبر يوتيوب، و التي تعاونت فيها مع عدد النجوم.

و تعاونت نوال الزغبي في الأغنية مع الشاعر خالد فرناس، الملحن ياسر نور والموزع هاني ربيع، بينما الفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

