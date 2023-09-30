إلهام شاهين: "دعيت في مارشربل وحصلت معجزة لأمي بعد معاناتها من المرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني، علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد".

وتطرقت "إلهام" عن بدايتها الفنية وعن علاقتها بالوسط الفني، إلى جانب تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها.

وعن علاقتها بوالدتها سردت قصة حدثت معها عندما كانت والدتها تمر بوعكة صحية وخلال زيارتها للبنان في "دير مارشاربل"إحدى المرات قامت بالدعاء لوالدتها بالشفاء لتحدث معجزة على حد قولها.

وعلقت "إلهام شاهين" عن الواقعة قائلة: "أنا دعيت في مارشربل لأمي وزي ما بدخل أي كنيسة جامع أي مكان بحس براحة نفسية بحب أدعي وفي اليوم ده حصلت استجابة وإن أمي كانت مريضة وكان عندها كيس دهني في وشها وهي حلمت ان الكيس ده حد بيفضيه ولما صحيت الصبح من النوم ملقتوش".

ويعرض للفنانة إلهام شاهين مؤخرًا مسلسل "ألفريدو" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي ويحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا منذ بدء عرض الحلقات الأولي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "بطلوع الروح" والذي عرض بموسم رمضان عام 2022.